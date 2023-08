Рэперша-подросток Lil Tay умерла через несколько дней после смерти брата

Фото: Социальные сети

Рэп-исполнительница Lil Tay (настоящее имя — Клэр Хоуп) умерла в возрасте 14 лет, сообщается на официальной странице подростка в социальных сетях. В заявлении говорится о «внезапной и трагической кончине» рэперши, которая случилась всего через несколько дней после смерти ее брата.

С тяжелым сердцем мы делимся ужасными новостями о внезапной и трагической кончине нашей любимой Клэр. У нас нет слов, чтобы описать эту утрату и нашу боль. Произошедшее совершенно неожиданно и повергает нас всех в шок. Смерть ее брата делает наше горе еще более неописуемым, — говорится в сообщении.

Никаких подробностей, касающихся ее смерти, при этом не приводится.

В свою очередь таблоид The Sun сообщает, что отец Lil Tay Кристофер Хоуп отказался подтверждать смерть своих детей. На вопрос журналистов, что случилось, он ответил: «Я не буду сейчас это комментировать». Он также отметил, что знает о том, что у фанатов возникают вопросы относительно смерти его дочери, но он не желает делиться никакой информацией. Два бывших менеджера Lil Tay заявили The US Sun, что они с подозрением относятся к информации о кончине девушки.

Рэперша не публиковала посты в своем аккаунте с июня 2018 года. Тогда ее лента в Instagram (деятельность в РФ запрещена) была удалена, а в ее истории были опубликованы слова «Помогите мне», что вызвало опасения по поводу возможного похищения. В дальнейшем выяснилось, что причиной произошедшего стали разногласия между родителями. За год до этого девятилетняя девочка привлекла внимание аудитории яркими рэп-перформансами, число ее поклонников сделало ее знаменитостью в мире хип-хопа.

Ранее сообщалось, что у солиста хип-хоп-группы «Каста» Хамиля (Андрей Пасечный) случился инфаркт во время пробежки. Для спасения жизни исполнителя врачи провели ему экстренное шунтирование сердца. 11 июля Хамиль вышел из комы после остановки сердца. Он поблагодарил врачей и рассказал, что проходит реабилитацию.