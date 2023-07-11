Врач рассказал, как быстро восстановится Хамиль после сердечного приступа Врач Терновой: Хамиль восстановится после сердечного приступа за три месяца

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Солист хип-хоп группы «Каста» Хамиль (Андрей Пасечный)

Солист хип-хоп группы «Каста» Хамиль (Андрей Пасечный) сможет полностью восстановиться после инфаркта миокарда за три месяца, рассказал NEWS.ru директор Центра реабилитации МГМУ имени Сеченова, травматолог-ортопед Константин Терновой. Он посоветовал для поддержания спортивной формы плавать или ездить на велосипеде.

Для концертной деятельности Хамиль сможет полностью восстановиться. Реабилитационный период после инфаркта миокарда, в зависимости от глубины инфаркта, длится до трех месяцев. Бег и футбол вообще очень часто приводят к внезапной смерти молодых людей. Это связано с выбросом выхлопных газов в городе, что может быт очень вредно. Для поддержания спортивной формы я советую плавать или ездить на велосипеде, — сказал Терновой.

Сердечный приступ произошел у рэпера во время утренней пробежки 20 июня. Для спасения жизни исполнителя врачи провели ему экстренное шунтирование сердца.11 июля Хамиль вышел из комы после остановки сердца. Он поблагодарил врачей и рассказал, что проходит реабилитацию.

Ранее стало известно, что организаторы VK Fest добавили хип-хоп исполнителя MACAN в список выступающих на фестивале в Москве. В 2022 году рэпера признали артистом года по версии «VK Музыки». По словам директора музыкальных и событийных проектов VK Константина Сидоркова, компания продолжает искать новых артистов, чтобы сделать состав выступающих максимально разнообразным.