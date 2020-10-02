Рэпера Джигана обвинили в осквернении святилища «слеза Бога»

https://static.news.ru/photo/41caf5d6-04ae-11eb-8e54-fa163e074e61_660.jpg Джиган Фото: iamgeegun/instagram.com

Российский рэп-исполнитель Джиган решил отдохнуть на Кавказе в «местах силы». Музыкант посетил средневековое святилище Реком в Северной Осетии. При этом он нарушил правила посещения этого места.

В мужском святилище, которое называют «Слезой Бога», нельзя курить, сквернословить, употреблять спиртные напитки, а также идти в обуви по паломнической тропе. При этом Джиган выложил в Instagram фотографию, на которой видно, что он находится в святом месте в обуви.

Почему в обуви? Туда нельзя в обуви! В это святое место можно только босиком. Неужели никто замечание не сделал? Там же сразу спросят, почему ты не босиком? Причём не один человек, а каждый спросит! — цитирует KP.RU интернет-пользователей.

Другие комментаторы начали шутить, что величественные горы Цейского ущелья очистили музыканта от грехов.

Джига, ты точно очистился, если даже в Рекоме не сгорел, — написал фанат.

Как ранее писал NEWS.ru, телеведущий Иван Ургант прокомментировал в своей юмористической программе «Вечерний Ургант» возвращение рэпера Джигана к супруге Оксане Самойловой и детям. Ведущий показал коллаж, на котором изображён Джиган на фоне картины Ильи Репина «Не ждали». Поводом для шутки стало видео, где Джиган с Оксаной Самойловой посещают дачу родителей жены рэпера.