Рэпер Тимати показал обручальное кольцо за миллиард рублей

https://static.news.ru/photo/c2ef033e-57db-11eb-8a5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: timatiofficial/instagram.com

Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, опубликовал в социальной сети видео из ювелирного салона, на котором рассматривает обручальное кольцо с бриллиантом весом 75 карат и стоимостью 16 миллионов долларов. В пересчёте на рубли сумма составляет более миллиарда.

Камень цвета шампанского искрит и переливается, а музыканта интересует вопрос, примет ли его возможная избранница.

Есть вариант, что мне откажут при таком предложении? Ты думаешь, она скажет «да»? — спросил рэпер у ювелира.

Ювелир ответил, что скорее всего, избранница музыканта согласится на предложение руки и сердца.

В декабре в Дубае началась работа над восьмым сезоном проекта телеканала ТНТ по поиску второй половинки. «Холостяком» стал рэпер Тимур Юнусов. Первый выпуск шоу ещё не вышел, но фанаты исполнителя уже строят догадки, кто же стал его избранницей. Некоторые из них даже установили её личность — Анастасия Вербовая. Свои предположения они сделали, увидев фото рэпера вместе с девушкой на концерте в ОАЭ.

На снимке девушка прижимается к рэперу и выглядит очень счастливой. Известно, что она модель и много путешествует. Кроме того, она брюнетка с формами, что подходит под типаж, который всегда нравился Тимати. Вербовую сравнивают с бывшей подругой певца Анастасией Решетовой. Пользователи отмечают, что девушки очень похожи.

11 сентября стало известно, что рэпер и его девушка Анастасия Решетова расстались. Они были в отношениях с 2014 года. Модель сообщила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди». Решетова поблагодарила исполнителя за «прекрасные шесть лет» и выразила надежду на то, что им удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына Ратмира. Некоторые поклонники пары заподозрили, что участие музыканта в проекте — всего лишь пиар-ход, направленный на поднятие пошатнувшихся рейтингов рэпера после его ухода из лейбла Black Star, писал NEWS.ru.