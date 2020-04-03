Регина Дубовицкая боится коронавируса

71-летняя ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая призналась, что она напугана из-за столь быстрого распространения коронавирусной инфекции.
Конечно, волнуюсь из-за вируса. Протираю ручки, полы, мою руки. А как иначе? — отметила Дубовицкая.
По её словам, сейчас люди должны думать о хорошем. Сама она предпочитает отдыхать за чтением классической литературы,
Как писал NEWS.ru, дочка популярного актёра Ивана Охлобыстина Анфиса сдала анализы на коронавирус. Её тест оказался положительным. Врачи отправили 23-летнюю девушку на домашнее лечение, так как она не входит в группу риска
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