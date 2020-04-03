Регина Дубовицкая боится коронавируса

https://static.news.ru/photo/7700596a-75b8-11ea-90a0-fa163e074e61_660.jpg Регина Дубовицкая Фото: Natalya Loginova/Russian Look

71-летняя ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая призналась, что она напугана из-за столь быстрого распространения коронавирусной инфекции.

Конечно, волнуюсь из-за вируса. Протираю ручки, полы, мою руки. А как иначе? — отметила Дубовицкая.

По её словам, сейчас люди должны думать о хорошем. Сама она предпочитает отдыхать за чтением классической литературы, передаёт Starhit.

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