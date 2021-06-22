Рэдклифф продал своим родителям особняк за $2 млн

Британский актёр Дэниел Рэдклифф продал свой особняк родителям Марсии Грешам и Алану Рэдклиффу за $2 млн. Дом находится в австралийском Мельбурне, передаёт портал Realestate.

В коттедже три спальни, панорамные окна, просторная открытая площадка и суперсовременная кухня. Семья артиста купила здание , когда Рэдклифф работал в Австралии в середине 2000-х.

Издание Daily Mail сообщало в декабре 2019-го, что фирма Gilmore Jacobs, руководителями которой являются родители артиста, достигла оборота в 80 миллионов фунтов стерлингов ($147 млн).

Дэниел Рэдклифф известен исполнением роли Гарри Поттера в экранизации серии романов британской писательницы Джоан Роулинг.

Накануне фирма Reliance Industries, принадлежащая богатейшему бизнесмену Азии Мукешу Амбани (состояние около $72 млрд), купила поместье Сток-парк в Британии. Именно здесь снимали фильмы о Джеймсе Бонде и Бриджит Джонс, а также эпизоды сериала «Корона». Сумма сделки составляет £59 млн ($79 млн).

Ранее сообщалось, что поместье известного голливудского актёра Тома Круза в Колорадо выставили на продажу. Особняк оценили в $39,5 млн. Дом находится на земельном участке площадью 129,5 га с лесом, спортивным городком, трассы для мотоциклов и снегоходов, маршруты для пеших прогулок, на снегоступах и вездеходов.