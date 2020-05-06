Редкие фото звёзд «Сватов» в молодости восхитили поклонников

https://static.news.ru/photo/f9f3f08c-8f3c-11ea-a651-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org/Студия «Квартал-95» - http://www.kinopoisk.ru/level/17/film/424970/adv_type/cover/

Редкие архивные фото главных героев сериала «Сваты» опубликованы в Сети на фанатской страничке фильма. На снимках — молодые Фёдор Добронравов, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева, Анатолий Васильев.

Поклонники буквально засыпали актёров комплиментами по поводу их красивой внешности в молодые годы. При этом многие отметили, что Васильев фактически не изменился.

«Прекрасные все», «Кравченко и Артемьева — красотки», пишут поклонники сериала. Новые серии «Сватов» должны были появиться на телевидении в начале следующего года. Но из-за пандемии съёмки пришлось отложить. Актёры, как и все, находятся на самоизоляции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса из сериала «Сваты» Анна Кошмал высказалась о свои коллегах по сериалу. Во время прямого эфира в Instagram она заявила, что они совершенно не общаются друг с другом вне съёмочной площадки.