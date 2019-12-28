https://static.news.ru/photo/d267939c-2b5b-11ea-bac6-fa163e074e61_660.jpg Андрей Разин Фото: Viktor Chernov/ Russian Look/Global Look Press

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин резко ответил Льву Лещенко на критику и непризнание его заслуг. Поводом стали слова экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова на шоу «Привет, Андрей!».

Шатунов рассказал, что Разин мешает ему выступать с концертами, сам поёт под фонограмму хиты его голосом. Лев Лещенко прокомментировал сказанное, назвав Разина «администратором», который никогда и не был певцом, привёл слова артиста портал Nation News.

В ответ обиженный Разин назвал Лещенко «предателем» и перечислил все свои заслуги, регалии, престижные места работы, в довольно грубой форме ответив всенародно любимому певцу.

Стыдно слушать это от вас, профессионального человека. Я понимаю, что вас «жаба душит», что Разин обошёл вас по жизни. Но приходить, садиться с этими проститутками и обсуждать меня, человека, который никогда к вам ничего плохого не имел... Вы сели за один стол с проститутками и сами превратились в проститутку, — цитирует продюсера Пятый канал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин резко отреагировал на очередной выпуск передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей» с участием Юрия Шатунова. Разин написал, что не может простить Филиппа Киркорова, принимавшего участие в шоу.