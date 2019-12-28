Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин резко отреагировал на очередной выпуск передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей» с участием Юрия Шатунова.

В эфире Шатунов обвинил своего бывшего продюсера в том, что тот чинит препятствия гастролям исполнителя, а также шантажом добился права стать крёстным сына певца, при этом не общается с ребёнком. Эта передача вызвала гнев Разина.

Как был Малахов проституткой, так он ей и остаётся. И собрал проституток. Единственного, кого жалко из тех людей в студии, которые лили на меня грязь, это, конечно, Льва Валерьяновича. А Юра тоже хорош. Где бы он был сейчас, если бы не было Разина и он не получил от меня $9.000.000?написал продюсер в своём Instagram.

Также Разин написал, что не может простить Филиппа Киркорова, принимавшего участие в шоу. По словам продюсера, он поддерживал короля поп-сцены, когда тот оказывался в подобных ситуациях. Но всё же сильнее всего Разин остался недоволен самим ведущим передачи.

Андрей, имей в виду, ты теперь получил врага номер один в лице Разина. Я никогда тебе не прощу этого предательства. Никогда, — пообещал продюсер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Как был Малахов проституткой, так он ей и остается. И собрал проституток. Единственного, кого жалко из тех людей в студии, которые лили на меня грязь, это, конечно, Льва Валерьяновича. А Юра тоже хорош. Где бы он был сейчас, если бы не было Разина и он не получил от меня 9.000.000 $? Но больше всего не могу простить Филиппа Киркорова. Филя, ты же тоже был в подобной ситуации. На тебя тоже нападали. Я тебя всегда защищал. Как ты можешь, как эта проститутка Басков, подгавкивать этим негодяям. Ты знаешь, откуда я взял этого парня, из какого болота его вытащил и ты знаешь, как я его сделал человеком. А этот неблагодарный негодяй теперь говорит о том, что я его вынудил сделать своим кумом. Я каждый год посылал деньги его сыну, моему крестнику и все чеки сохранились. Кстати, он говорит, что я не участвую в его жизни. Что вам, опубликовать чеки по 300.000 руб. на каждый его день рождения? Бессовестный, хам. Но ещё больше меня убивает Андрей Малахов. Андрей, имей ввиду, ты теперь получил врага номер один в лице Разина. Я никогда тебе не прощу этого предательства. Никогда.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

Как писал NEWS.ru ранее, по словам Шатунова, конфликт между ним и Разиным начался после того, как он покинул коллектив. Мужчины не разговаривают уже более 30 лет. Певец утверждает, что продюсер использует его фонограммы на своих гастролях.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях