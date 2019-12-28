https://static.news.ru/photo/de319852-29e5-11ea-ab0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин резко отреагировал на очередной выпуск передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей» с участием Юрия Шатунова.

В эфире Шатунов обвинил своего бывшего продюсера в том, что тот чинит препятствия гастролям исполнителя, а также шантажом добился права стать крёстным сына певца, при этом не общается с ребёнком. Эта передача вызвала гнев Разина.

Как был Малахов проституткой, так он ей и остаётся. И собрал проституток. Единственного, кого жалко из тех людей в студии, которые лили на меня грязь, это, конечно, Льва Валерьяновича. А Юра тоже хорош. Где бы он был сейчас, если бы не было Разина и он не получил от меня $9.000.000? — написал продюсер в своём Instagram.

Также Разин написал, что не может простить Филиппа Киркорова, принимавшего участие в шоу. По словам продюсера, он поддерживал короля поп-сцены, когда тот оказывался в подобных ситуациях. Но всё же сильнее всего Разин остался недоволен самим ведущим передачи.

Андрей, имей в виду, ты теперь получил врага номер один в лице Разина. Я никогда тебе не прощу этого предательства. Никогда, — пообещал продюсер.

Как писал NEWS.ru ранее, по словам Шатунова, конфликт между ним и Разиным начался после того, как он покинул коллектив. Мужчины не разговаривают уже более 30 лет. Певец утверждает, что продюсер использует его фонограммы на своих гастролях.