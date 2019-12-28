https://static.news.ru/photo/20aabcaa-297c-11ea-8c9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: yuriy_shatunov/instagram.com

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов стал новым гостем на передаче «Привет, Андрей!». Музыкант рассказал всю правду о конфликте со своим продюсером Андреем Разиным.

По его словам, конфликт начался после того, как он покинул коллектив. Мужчины не разговаривают уже более 30 лет.

У меня с Андреем Александровичем происходит судебная тяжба, так как он пытается запретить мне исполнять все хиты. С чего всё началось? Если бы я знал, — высказался артист.

Шатунов утверждает, что продюсер использует его фонограммы на своих гастролях.

Как ранее писал NEWS.ru, Разин раскрыл подробности конфликта с певцом Юрой Шатуновым. По его словам, звезда 90-х в скором времени может уйти со сцены, поскольку его творческое будущее без песен «Ласкового мая» под большим вопросом. А виноват в этом не кто иной, как директор певца Алексей Кудряшов, с которым он много лет назад познакомил Шатунова.