Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что телеведущая Лера Кудрявцева сама виновата в том, что ей пришлось самоизолироваться от мужа и дочки.
Ранее Кудрявцева побывала на вечеринке, на которой был уже заражённый коронавирусом Лев Лещенко. Певец, по словам светской львицы, приехал на мероприятие, поздравил с днём рождения Аллу Крутую и уехал.
Если бы Лера не шастала где попало, а занималась семьей, дочкой и воспитанием своего собственного сына, я думаю, что у нее бы такой паники, как сейчас, не было. Поэтому, как говорится, Бог шельму метит, — написал Разин в Instagram.
При этом он пожелал всем скорейшего выздоровления.
Как писал NEWS.ru, телеведущая Дана Борисова пожаловалась на плохое самочувствие. По словам светской львицы, Лев Лещенко мог заразить её коронавирусом.
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