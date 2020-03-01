https://static.news.ru/photo/2a963496-7356-11ea-a6c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что телеведущая Лера Кудрявцева сама виновата в том, что ей пришлось самоизолироваться от мужа и дочки.

Ранее Кудрявцева побывала на вечеринке, на которой был уже заражённый коронавирусом Лев Лещенко. Певец, по словам светской львицы, приехал на мероприятие, поздравил с днём рождения Аллу Крутую и уехал.

Если бы Лера не шастала где попало, а занималась семьей, дочкой и воспитанием своего собственного сына, я думаю, что у нее бы такой паники, как сейчас, не было. Поэтому, как говорится, Бог шельму метит, — написал Разин в Instagram.

При этом он пожелал всем скорейшего выздоровления.

Как писал NEWS.ru, телеведущая Дана Борисова пожаловалась на плохое самочувствие. По словам светской львицы, Лев Лещенко мог заразить её коронавирусом.