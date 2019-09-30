https://static.news.ru/photo/5f3df85a-c54b-11e9-9200-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что многие пытаются «хайпануть» на горе семьи Анастасии Заворотнюк. По мнению Разина, его пытаются обвинить в том, что он якобы опубликовал запись из палаты актрисы. По его словам, это публикация является фейком.

Разин подчеркнул, что не снимал видео в палате артистки. Он считает, что публикация в Instagram с подобной информацией создана для накрутки подписчиков, передаёт « Политэксперт ».

Сообщения о тяжёлом состоянии Заворотнюк в СМИ появились 13 сентября. Врачи диагностировали у неё злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Как ранее писал News.ru, ведущий передачи о здоровом образе жизни Геннадий Малахов рассказал, что могло спровоцировать развитие онкологического заболевания у Анастасии Заворотнюк. По его словам, это могли быть роды, беременность, омолаживающие процедуры.