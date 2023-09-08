Раскрыта причина задержания Панина в Эстонии Mash: Панина задержали в Эстонии за испражнение на улице

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Панин

Telegram-канал Mash сообщил, что российского актера Алексея Панина задержали в Эстонии за то, что он испражнился на улице возле массажного салона в Таллине. По данным канала, на артиста пожаловались в полицию местные жители.

Канал опубликовал снимок с камеры наблюдения, на котором изображен мужчина со спущенными штанами, похожий на Панина. Mash пишет, что актер справил нужду возле массажного салона «Здрава» на улице Пунанэ, после чего подтерся травой с газона.

Как пишет канал, после этого Панин устроил пьяный дебош и пытался вломиться в квартиры к таллинцам. Сам он впоследствии уточнил, что узнает себя на кадрах, но было ли это точно, не помнит.

Я столько раз испражнялся около подъездов, что точно не могу ответить, — пояснил актер.

СМИ писали, что Панин ломился домой к незнакомым людям в Таллине, так как думал, что находится в отеле. Telegram-канал SHOT сообщал, что звезда «Жмурок» разбудил жителей столицы Эстонии около трех часов ночи, стучался к ним в двери, бил посуду. По данным портала Delfi, источник рассказал, что артист якобы звонил ему ночью и просил «спасти», после чего трубку взял сотрудник полиции, объяснивший собеседнику, что Панин доставлен в участок.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко не исключила, что если после задержания Панина депортируют из Эстонии, то в России на актера заведут уголовное дело из-за его резких высказываний о родной стране и согражданах, в частности, по факту «призыва по уничтожению россиян». Драпеко призналась, что произошедшее с артистом не удивило ее.