Панина задержали за дебош в Эстонии: что случилось, депортируют ли его в РФ

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алексей Панин

Сотрудники полиции в Эстонии задержали российского актера Алексея Панина после того, как он устроил дебош. Как сообщают Telegram-каналы, актер «ломился к незнакомым людям, думая, что находится в отеле». Что об этом известно и где сейчас находится звезда «Жмурок»?

Что известно о задержании Алексея Панина

По информации Telegram-канала SHOT, Алексей Панин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «ломился к незнакомым людям» в гостинице Таллина, думая, что находится в отеле. По словам очевидцев, артист разбудил людей около трех часов ночи. Кроме того, он где-то взял посуду и со звоном бил ее. Панина увезли в отдел полиции, а оттуда — в вытрезвитель.

Источник портала delfi.ee рассказал, что актер связался с ним ночью и просил «спасти». Затем телефон взял сотрудник полиции, объяснив, что Панин находится в участке.

«Приключения Алексея Панина начались еще ночью, говорят, что он зачем-то стучался в двери к людям, думая, что находится в отеле, также говорят, что он бил посуду», — сообщается в публикации.

Что может грозить Алексею Панину за дебош

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила NEWS.ru, что если Алексея Панина депортируют в Россию после задержания в Эстонии, в его отношении будет возбуждено уголовное дело после всех высказываний о РФ. По ее словам, актеру может светить реальный срок.

«Я думаю, что, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело по факту призыва по уничтожению россиян. Вы же знаете его высказывания», — подчеркнула Драпеко.

Источник Telegram-канала SHOT также сообщил, что Панина могут депортировать из Эстонии в Россию, где ему грозит до пяти лет колонии.

Почему Алексея Панина проверяют на призывы к терроризму

В феврале Алексей Панин заявил о готовности отказаться от российских государственных наград и не исключил, что откажется от гражданства РФ, если получит паспорт другой страны.

В начале мая в Москве в квартире, в которой ранее проживал актер, прошли обыски по уголовному делу. Свидетели подтвердили силовикам, что Панин давно не живет в квартире, она продана и никаких его вещей не осталось. Известно, что артист с 2020 года находится в Испании.

В мае Панин был объявлен в федеральный розыск. В отношении него также было возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. В соцсетях актер одобрительно высказывался о взрыве на Крымском мосту.

В августе этого года стало известно, что прокуратура проверяет заявления Панина на предмет публичных призывов к террористической деятельности, а также к нарушению территориальной целостности РФ. До этого в интервью украинским СМИ актер критиковал россиян, называя их «мерзавцами, преступниками и идиотами».

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