В Госдуме пригрозили Панину уголовным делом при депортации в Россию Депутат Драпеко: Панину грозит уголовное дело при депортации в Россию

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алексей Панин

Если актера Алексея Панина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) депортируют в Россию после задержания в Эстонии, в его отношении будет возбуждено уголовное дело после всех высказываний о РФ, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Она отметила, что Панину светит реальный срок.

Я думаю, что скорее всего будет возбуждено уголовное дело по факту призыва по уничтожению россиян. Вы же знаете его высказывания, — сказала Драпеко.

Комментируя задержание Панина, она подчеркнула, что такой поступок актера не вызывает удивления.

Эстонская полиция задержала Панина, который, по версии правоохранителей, устроил дебош. По информации портала delfi.ee, актер ломился к незнакомым людям, думая, что находится в отеле. Как утверждается, правоохранители доставили Панина в вытрезвитель.

Ранее сообщалось, что в России прокуратура проверяет заявления Панина на предмет публичных призывов к террористической деятельности, а также нарушению территориальной целостности РФ. До этого в интервью украинским СМИ актер высказывался с критикой в адрес россиян. Земляков он назвал мерзавцами, преступниками и идиотами.

В мае актер Панин был объявлен в федеральный розыск. До этого в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. В соцсетях он одобрительно высказывался о взрыве на Крымском мосту.