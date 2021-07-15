«Расходимся»: Рудова ответила на слухи о романе с молоденьким бизнесменом

Наталья Рудова ответила поклонникам, которые заподозрили её в романе с бизнесменом на 12 лет моложе. Она опровергла публикации о том, что завела отношения с владельцем ночного столичного клуба и шикарной иномарки в Instagram.

Но при этом 38-летняя актриса опубликовала в сторис гневную отповедь любителям посплетничать. Актриса заявила, что никто никогда ничего не узнает о её личной жизни. И ни один парень, с которым ей приписывали роман, на самом деле не является её парнем, заявила артистка.

Мне вот интересно, а вы своих друзей не обнимаете? За руку не ходите? Я вот с красивыми своими подругами за ручку хожу, может, я всё же лесбиянка? — ещё больше напустила туману теледива.

@rudovanata

Расходимся, — подписала пост звезда «Татьяниного дня».

Ранее сообщалось, что избранником звезды стал совладелец столичного модного бара «Мемо» — 26-летний Кирилл Бекетов. Новый бойфренд Рудовой не чужд богемной жизни.