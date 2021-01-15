Пугачёва в хулиганском образе предстала на архивном фото с детьми и мужем

https://static.news.ru/photo/2e3beda4-57ba-11eb-a6a5-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фото Примадонны с детьми Гарри и Лизой и мужем Максимом Галкиным активно обсуждают в Сети. Снимок двухлетней давности отличается жизнерадостностью и позитивом, что сразу отметили подписчики.

На фото все четверо буквально светятся от счастья. Алла Пугачёва. как всегда приковывает к себе внимание. Для снимка Примадонна выбрала хулиганский образ. Она оделась в стиле 90-х и надела на голову задом наперёд бейсболку.

Пугачёва в кадре выглядит очень счастливой. «Прекрасно! Позитив зашкаливает», «Какие вы красивые и жизнерадостные. Счастья вам и здоровья», «Храни вас бог», написали в комментариях пользователи.

Пугачёва и Галкин воспитывают двойняшек, появившихся на свет в 2013 году от суррогатной матери. Прошлой осенью дети пошли в первый класс. Им нелегко даются школьный режим и ранний подъём, но отец Максим Галкин подбадривает малышей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Максим Галкин покатался поздно вечером с сыном Гарри с крутой горки. Видео появилось на фанатской страничке сына Примадонны.