https://static.news.ru/photo/a76409c8-5149-11ea-a81a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Алла Пугачёва во время телевизионного эфира рассказала, почему не хотела отпускать своего супруга, артиста Максима Галкина, на недавние гастроли юмориста, прошедшие в Австралии и Новой Зеландии. По словам примадонны отечественной эстрады, всё дело в распространении коронавируса, жертвами которого в настоящее время уже стали более 1600 человек.

Как отметила Пугачёва, она практически умоляла супруга не отправляться на гастроли в дальние страны.

Я боялась, стояла на коленях. Говорила ему, что не надо туда ехать, — рассказала певица в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Однако опасения Примадонны оказались напрасными. Галкин уже вернулся с гастролей с другого континента. Пугачёва заявила, что артист приехал домой здоровым и невредимым.

Как ранее писал NEWS.ru, Примадонна призналась, что не раз прибегала к помощи пластической хирургии, чтобы оставаться молодой. Но сейчас врачи запретили ей ложиться под нож хирурга из-за проблем с сердцем.

Однако певица всё же рассказала, какие процедуры она делает, чтобы выглядеть моложе своих лет.