Пугачёва проигнорировала слухи о разводе с Галкиным

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва не комментирует слухи о том, что её брак с юмористом Максимом Галкиным висит на волоске.
Ранее в Сети появилась информация о том, что шоумен съехал от жены. Поклонники певицы ждут, когда она выскажется на эту тему.
Однако Пугачёва предпочитает хранить молчание. Ранее она ежедневно выкладывала фото и видео со своими маленькими детьми. Но сейчас она исчезла из соцсетей. Фанаты подозревают, что их кумир просто пытается уберечь себя и отпрысков от будущего скандала, связанного с бракоразводным процессом,
Шоумен стал пятым мужем Пугачёвой в 2011 году. Пара воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу, которых родила им суррогатная мать.
Как ранее писал NEWS.ru, бывший стилист Аллы Пугачёвой Джордж Ровалс ужаснулся при виде нового образа Елены Степаненко. Он назвал артистку «крашеной Шапокляк», обвинив её в отсутствии вкуса. Эксперт добавил, что он несколько лет работал со Степаненко, создавая ей имидж. Артистка всегда следовала его советам, но в какой-то момент Ровалс ушёл, сославшись на то, что не может «всё время бегать» за звездой эстрады.
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