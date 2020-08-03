Пугачёва проигнорировала слухи о разводе с Галкиным

https://static.news.ru/photo/45a867e2-d5ba-11ea-9cb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: alla_orfey/instagram.com

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва не комментирует слухи о том, что её брак с юмористом Максимом Галкиным висит на волоске.

Ранее в Сети появилась информация о том, что шоумен съехал от жены. Поклонники певицы ждут, когда она выскажется на эту тему.

Однако Пугачёва предпочитает хранить молчание. Ранее она ежедневно выкладывала фото и видео со своими маленькими детьми. Но сейчас она исчезла из соцсетей. Фанаты подозревают, что их кумир просто пытается уберечь себя и отпрысков от будущего скандала, связанного с бракоразводным процессом, пишет 7days.ru.

Шоумен стал пятым мужем Пугачёвой в 2011 году. Пара воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу, которых родила им суррогатная мать.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший стилист Аллы Пугачёвой Джордж Ровалс ужаснулся при виде нового образа Елены Степаненко. Он назвал артистку «крашеной Шапокляк», обвинив её в отсутствии вкуса. Эксперт добавил, что он несколько лет работал со Степаненко, создавая ей имидж. Артистка всегда следовала его советам, но в какой-то момент Ровалс ушёл, сославшись на то, что не может «всё время бегать» за звездой эстрады.