«Всячески унижает»: Пугачёва ответила на жёсткую критику Соседова

https://static.news.ru/photo/e42eab50-8420-11eb-b926-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Алла Пугачёва заявила, что не обижается на резкие высказывания музыкального критика Сергея Соседова в свой адрес. Она заявила, что жёсткие оценки знаменитостей — всего лишь его работа, которая позволяет зарабатывать на жизнь.

В эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ звезда отечественной эстрады призвала «не трогать Серёжу», чтобы тот мог и дальше монетизировать свои высказывания. В том числе — на её имени.

Впрочем, отметила она, раньше музыкальный критик зарабатывал похвалами в её адрес, «а теперь всячески унижает». Тем не менее она заверила, что её это не задевает и что она предпочитает не реагировать на подобные выпады, так как «кроме него так никто не говорит».

Ранее, как писал NEWS.ru, Соседов заявил, что в своё время Пугачёва ничем не выделялась на уровне Софии Ротару, Валентины Толкуновой и Эдиты Пьехи. Раскрутиться и стать звездой, по его мнению, Примадонне помогло то, что вокруг певицы грамотно «создали мифологию». По мнению шоумена, своим статусом певица обязана второму мужу, кинорежиссёру Александру Стефановичу. Именно он успешно опробовал на ней пиар-приёмы.