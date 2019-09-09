https://static.news.ru/photo/ef5d3c94-d2dd-11e9-9699-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российская певица Алла Пугачёва отреагировала на весть о сносе их с мужем особняка в деревне Грязи. Дорогостоящий особняк звезды стал камнем преткновения в отношениях с соседями. Как заявила Примадонна отечественной эстрады, информация о сносе замка является не более чем слухами.

Нет. Мы ничего не слышали о таких заявлениях. Я не знала даже. Это всё враньё, — заявила она в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ .

Новость также прокомментировал супруг певицы юморист Максим Галкин. Он отметил, что впервые услышал об этом от журналистов.

Тем временем соседи звёздного семейства пожаловались, что особняк знаменитостей наносит непоправимый вред их участкам. Тень от замка падает на огороды, и это отнюдь не способствует хорошему урожаю.

Ранее News.ru писал, что Пугачёвой грозит административный штраф из-за забора вокруг дачи певицы в посёлке Малые Бережки Истринского района Подмосковья. Власти обнаружили, что железный забор, окружающий владения Пугачёвой, преграждает другим дачникам доступ к водоёму общего пользования.