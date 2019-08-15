https://static.news.ru/photo/3f08c93c-bf80-11e9-a15d-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Звезде российской эстрады Алле Пугачёвой грозит административный штраф. Причина возможных санкций — забор вокруг дачи певицы в посёлке Малые Бережки Истринского района Подмосковья.

Власти обнаружили, что железный забор, окружающий владения Пугачёвой, преграждает другим дачникам доступ к водоёму общего пользования. Протокол об административном правонарушении был составлен в декабре 2018 года. Тогда исполнительнице предписали выплатить 3 тысячи рублей.

Однако Пугачёва не стала платить, в связи с чем на неё было наложено взыскание в двукратном размере — 6 тысяч рублей. Это одно из самых мягких наказаний в таких случаях.

Соседи певицы по даче говорят, что на участке живёт внук знаменитости Никита. Кроме того, по их словам, в заборе, о котором идёт речь, есть калитка. Ею может воспользоваться любой желающий, сообщает « Комсомольская правда ».

Ранее News.ru писал, что образ Пугачёвой по праву является одним из самых обсуждаемых среди звёзд российской эстрады. На этот раз поклонников Примадонны озадачило фото, появившееся на фан-страничке её дочери Лизы. На снимке Пугачёва выглядит заметно располневшей.