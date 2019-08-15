Звезде российской эстрады Алле Пугачёвой грозит административный штраф. Причина возможных санкций — забор вокруг дачи певицы в посёлке Малые Бережки Истринского района Подмосковья.
Власти обнаружили, что железный забор, окружающий владения Пугачёвой, преграждает другим дачникам доступ к водоёму общего пользования. Протокол об административном правонарушении был составлен в декабре 2018 года. Тогда исполнительнице предписали выплатить 3 тысячи рублей.
Однако Пугачёва не стала платить, в связи с чем на неё было наложено взыскание в двукратном размере — 6 тысяч рублей. Это одно из самых мягких наказаний в таких случаях.
Соседи певицы по даче говорят, что на участке живёт внук знаменитости Никита. Кроме того, по их словам, в заборе, о котором идёт речь, есть калитка. Ею может воспользоваться любой желающий, сообщает «
Ранее News.ru писал, что образ Пугачёвой по праву является одним из самых обсуждаемых среди звёзд российской эстрады. На этот раз поклонников Примадонны озадачило фото, появившееся на фан-страничке её дочери Лизы. На снимке Пугачёва выглядит заметно располневшей.