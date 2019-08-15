Алла Пугачёва Алла Пугачёва Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Звезде российской эстрады Алле Пугачёвой грозит административный штраф. Причина возможных санкций — забор вокруг дачи певицы в посёлке Малые Бережки Истринского района Подмосковья.

Власти обнаружили, что железный забор, окружающий владения Пугачёвой, преграждает другим дачникам доступ к водоёму общего пользования. Протокол об административном правонарушении был составлен в декабре 2018 года. Тогда исполнительнице предписали выплатить 3 тысячи рублей.

Однако Пугачёва не стала платить, в связи с чем на неё было наложено взыскание в двукратном размере — 6 тысяч рублей. Это одно из самых мягких наказаний в таких случаях.

Соседи певицы по даче говорят, что на участке живёт внук знаменитости Никита. Кроме того, по их словам, в заборе, о котором идёт речь, есть калитка. Ею может воспользоваться любой желающий, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее News.ru писал, что образ Пугачёвой по праву является одним из самых обсуждаемых среди звёзд российской эстрады. На этот раз поклонников Примадонны озадачило фото, появившееся на фан-страничке её дочери Лизы. На снимке Пугачёва выглядит заметно располневшей.

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