Пугачёва, Эрнст, Бондарчук и Собчак пришли на премьеру сериала «Вертинский»

В кинотеатре «Художественный» презентовали две серии «Вертинского» — восьмисерийного сериала, который выйдет 13 сентября на платформе KION, а позже — на Первом канале. На предпремьерный показ съехался весь российский бомонд. Даже Алла Пугачева — редкая гостья светских мероприятий — пожаловала с супругом Максимом Галкиным. Особой гостьей стала Анастасия Вертинская — младшая дочь артиста, которому посвятили сериал. Именно ей, подчеркнул генеральный продюсер картины Константин Эрнст, принадлежит идея съемки фильма об отце.

Фёдор Бондарчук приехал поддержать супругу Паулину Андрееву. В ленте у неё небольшая роль звезды немного кино Веры Холодной. По фильму, у неё с Вертинским случилась любовь. В реальности, со слов Анастасии Вертинской, отношения были дружескими и тёплыми, роман же — скорее всего, придумка сценаристов Авдотьи Смирновой (она же выступила режиссёром ленты) и Анны Пармас.

Премьеру также посетили Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым, Алёна Бабенко, Надежда Михалкова, ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов, Владимир Познер, Владимир Хотиненко с супругой и многие другие. После показа все они признались, что остались под большим впечатлением от увиденного.