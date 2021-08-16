Психолог назвала причины внезапного возвращения Терёшиной к мужу

Психолог Юлия Зюганова в разговоре с NEWS.ru назвала возможные причины внезапного возвращения экс-солистки группы Hi-Fi Тани Терёшиной к мужу, с которым она рассталась всего две недели назад.

Все люди на чём-то «торчат»: на эмоциях, на сексе, на страданиях. Пара просто «торчит» на адреналине, который выбрасывается в процессе схождения и расхождения. Они не смогут жить спокойно, стабильность им быстро наскучит. А периодические встряски укрепляют их отношения и в плане моральной близости, и с огромной силой разжигают страсть в сексе, — считает Зюганова.

Эксперт охарактеризовала модель отношений 42-летней Терёшиной и 26-летнего Курбатова как маятниковую: их взаимодействие происходит по принципу «сближения-отдаления», при котором влюбленные «раскачивают» свои отношения, чтобы не стало скучно.

Эта модель характерна для пар, в которых женщина старше своего мужчины, при этом именно она выступает в роли «ведущей» в отношениях. По мнению Зюгановой, подобные эмоциональные «встряски» устраивают и мужчину и женщину, иногда даже укрепляя романтическую связь между ними.

Также психолог отметила, что вероятность возвращения Терёшиной к первому мужу Славе Никитину крайне мала: на данный момент экс-солистка Hi-Fi эмоционально зависима от Курбатова, к тому же она привыкла к их совместному быту. По словам Зюгановой, женщины чаще всего сами возвращаются в бывшим избранникам в первые 1-2 года после разрыва, после этого времени привычка «стирается», а возобновление отношений теряет всякий смысл.

Ранее экс-солистка Hi-Fi Таня Терёшина заявила о возобновлении отношений с мужем, хотя сама же разорвала их всего две недели назад.