17 октября 2025 в 13:51

Психолог предположила, что привело к маниакальному поведению Бритни Спирс

Психолог Наумова связала поведение Бритни Спирс с биполярным расстройством

Бритни Спирс Бритни Спирс Фото: Britney Spears/Twitter.com/Global Look Press

Маниакальное поведение певицы Бритни Спирс может быть связано с биполярным расстройством, предположила в беседе с Общественной Службой Новостей психолог Наталья Наумова. Она отметила, что без должного контроля люди в таком состоянии могут неосознанно совершить преступления.

Насколько мне известно, Бритни и в самом деле часто проявляла странности, которые могли напугать ее детей. Танцы с ножами, появление в детской с опасным оружием. Это все признаки биполярного расстройства личности, потому что именно при таком диагнозе у человека в момент сильной злости и агрессии возникают маниакальные состояния, — отметила Наумова.

По словам эксперта, сама Спирс уже призналась, что принимала препараты от биполярного расстройства. Как считает эксперт, лекарства позволили знаменитости преодолеть кризисное состояние.

Ранее Спирс резко ответила на скандальные мемуары своего экс-мужа Кевина Федерлайна, обвинив его во лжи и целенаправленной травле. Федерлайн описал несколько тревожных эпизодов, включая случай, когда он обнаружил Спирс с ножом в руках возле детской комнаты.

