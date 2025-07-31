Психолог оценила слова Шаляпина и его новой жены о готовности к детям Психолог Абравитова назвала взаимным пиаром слова Шаляпина и его жены о детях

Заявления шоумена Прохора Шаляпина и его новой супруги Ольги Вашуриной о готовности к детям — лишь взаимный пиар, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Марианна Абравитова. Она выразила мнение, что этот тандем не имеет никакого отношения к любви.

Здесь, с одной стороны, заявление о себе — я сейчас про Вашурину — потому что тем, кто стал хоть чуть-чуть узнаваем, всегда хочется расширить горизонты. И за счет Шаляпина, который сейчас у многих на слуху, Вашурина может это сделать. И он сейчас, я считаю, поймал волну. Достаточно хорошо идет по поверхности шоу-бизнеса. И, конечно же, имеет смысл как-то раскручивать собственный успех, — объяснила Абравитова.

Психолог считает, что этот союз не продлится долго. Эксперт добавила, что для Шаляпина, помимо пиара, это способ показать свою новую грань и предстать другим в глазах публики. Абравитова спрогнозировала, что пара будет раскручивать тему с детьми в целях создать побольше оригинальных инфоповодов.

Ранее Шаляпин женился в рамках шоу «Свадьба вслепую». Невестой 41-летнего артиста стала 37-летняя Ольга Вашурина. У нее уже есть двое детей.