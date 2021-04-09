Протеже Киркорова на Евровидение назвали «пародией на Лободу»

Зрители недовольны выступлением протеже Киркорова Натальи Гордиенко, которая выступит на Евровидении от Молдавии. Клип с выступление артистки Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram.
Сегодня рад представить русскую версию нашей евровизионной песни для Наташи Гордиенко. Встречайте «Туз Бубе» на стихи Михаила Гуцериева. Спасибо, что поэзией разукрасили этот серый современный мир. У нас получилась радужная, сладкая, сексуальная и весенняя песня, — расхвалил композицию певец.
Изначально песня Гордиенко звучала на английском языке и называлась Sugar. Но поклонники не оценили проект Киркорова и довольно нелестно высказались в адрес певицы. Некоторые поклонники вообще негативно высказались в адрес музыки и содержания песни.
Некоторые в комментариях прошлись и по самой Гордиенко: «Наташу с какой деревни вывезли? Жалкая пародия на Лободу», «Энергичный танец. А это наш председатель профкома», «Какое-то подобие недофинансированной Лободы», «Дешёвая пародия Бритни, у певицы даже внешность экономкласса».
О том, что Филипп Киркоров будет представлять команду Молдавии, стало известно ещё в феврале. Певец тогда выразил надежду, что сумеет удивить слушателей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что информационный шум вокруг российской участницы грядущего Евровидения Манижи, скорее всего, вызван специально, считает эзотерик и экстрасенс Алёна Орлова. По её словам, исполнительницу могут продвигать на «музыкальный олимп» отечественной эстрады покровители, так как «девочка молодая и ничем себя не зарекомендовавшая, кроме клубных концертов».