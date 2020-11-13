«Просыпался от боли»: Тодоренко рассказала о травме сына

https://static.news.ru/photo/bc44ff24-2776-11eb-b51e-fa163e074e61_660.jpg Регина Тодоренко с сыном Майклом Фото: reginatodorenko/instagram.com

Телеведущая и путешественница Регина Тодоренко поведала поклонникам, что же всё-таки случилось с её сыном Майклом, которому в декабре исполнится два года. Не вдаваясь в подробности, как именно это произошло, жена певца Влада Топалова призналась, что малыш сломал руку.

Регина рассказала, что мальчику очень больно и из-за этого он плохо спит по ночам. Днём Майклу становится лучше и он играет в настольные игры. Такие развлечения помогают наследнику звёздной пары отвлечься от неприятных ощущений.

Михаил Владиславович доволен и даже забыл о том, что всю ночь просыпался от боли в ручке, — поделилась звезда с подписчиками в Instagram.

На видео, которым поделилась счастливая мама, Майкл выглядит довольным, но рука малыша в гипсе и это портит радостный кадр.

Тодоренко в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым представила на шоу «Ледниковый период» танец под музыку из фильма «Сибирский цирюльник». Татьяна Навка и Алексей Ягудин были тронуты до слёз, писал NEWS.ru.