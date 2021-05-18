«Вдарила по ягодицам»: Бузова показала свою тренировку на крыше

https://static.news.ru/photo/18933404-b7db-11eb-9072-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова позанималась спортом на крыше одного из домов Москвы. Фрагмент тренировки звезда опубликовала в сторис своего официального Instagram-аккаунта. Упражнения она описала двумя словами: «Просто жесть». Знаменитость «вдарила по ягодицам», покачала пресс, выполнила приседания с гирей, выпады и румынскую тягу.

Всё горит. <...> Спорт — это кайф, — добавила Бузова.

instagram.com/buzova86

Кроме того, исполнительница опубликовала новую фотографию, на которой демонстрирует стройную фигуру. Однако не все поклонники оценили внешний вид звезды, сравнив её со «скелетом». На снимке она позирует в сером костюме, состоящем из обтягивающих брюк и укороченного топа с рукавами. Многих подписчиков взволновала худоба певицы. Они считают, что ей необходимо прибавить несколько килограммов, чтобы скрыть торчащие рёбра.

Накануне российский певец Митя Фомин, известный по выступлениям в группе Hi-Fi, опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фото с Ольгой Бузовой. По его словам, он встретил «умопомрачительный рассвет» над рекой Исеть в компании исполнительницы и «очень близких людей» в Екатеринбурге. У обоих музыкантов в уральском городе недавно прошли концерты.

Ранее сообщалось, что российская актриса Анна Хилькевич опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта видео, как взвешивается утром. Весы показали 45,8 кг. Позже звезда раскрыла, как ей удаётся держать себя в форме.