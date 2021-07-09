«Сразу фу»: Maruv рассказала, каких мужчин считает несексуальными

Укрианская певица Maruv (Анна Корсун) рассказала, каких мужчин считает совершенно сексуально непривлекательными. На YouTube-шоу «Ночной Контакт» она призналась, что всё зависит не от внешности, а от поведения молодого человека.

Мелочные и малодушные мужчины — это сразу фу! Прям какой бы он красавчик ни был накачанный. Представь, сидишь в кафе, вы там попили кофе и он просит с тебя в конце 200 рублей, — привела пример Анна.

На вопрос, сталкивалась ли она с такими мужчинами, певица ответила отрицательно, но знает точно, что они существуют.

Она также прокомментировала вопрос ведущего о «натуральных запахах мужчины». Maruv с улыбкой призналась, что пользоваться средствами гигиены — это необходимо, но «вообще мы выбираем партнёра по его природному запаху, а не по запаху духов», добавила она.

Кроме того, 29-летняя певица готова простить своему избраннику сандалии, даже если он ходит только в них.

Ранее Maruv не захотела отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, сочтя его провокационным. Перед выступлением в рамках сольного концерта в Киеве, певицу спросили, кому принадлежит полуостров. В ответ девушка попросила журналистов задать другой вопрос, но корреспондент повторил его ещё раз.