«Промолчу»: Дава отказался объяснять причину расставания с Бузовой

https://static.news.ru/photo/a99f03b6-5fd8-11eb-a0ff-fa163e074e61_660.jpg Давид Манукян и Ольга Бузова Фото: dava_mb/instagram.com

Российский блогер Давид Манукян, который недавно расстался с певицей Ольгой Бузовой, не стал называть причину разрыва с возлюбленной.

В социальной сети от опубликовал ролик из больницы. На кадрах видно, что мужчина сидит с повреждённым плечом, которое он недавно вывихнул.

Многое хочется сказать, но я промолчу, — прокомментировал пост в сторис в Instagram Манукян.

Ранее, как писал NEWS.ru, помощница Давы Анна рассказала, что блогер не хочет комментировать свою личную жизнь и постоянно тренируется для шоу.

Бузова и Манукян расстались после того, как они 8 января сыграли свадьбу на Мальдивах. Стоит подчеркнуть, что свадьба на Мальдивах не имеет в РФ юридической силы.

Между тем поклонники массово отписываются от Ольги Бузовой после того, как она опубликовала очередную песню про несчастную любовь. В композиции «Розовые очки» Бузова поведала миру о несчастной любви и страхе одиночества. Вышел клип спустя три дня после того, как она объявила о расставании с Манукяном. Этот факт насторожил поклонников, что сказалось на рейтинге клипа — всего 300 тысяч просмотров. Фанаты обвинили телеведущую в обмане и «предательстве», в частности в хайпе на расставании с возлюбленным.