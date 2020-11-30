Прохор Шаляпин захотел вести шоу «Поле чудес»

https://static.news.ru/photo/d279ef26-330f-11eb-a8e2-fa163e074e61_660.jpg Прохор Шаляпин Фото: shalyapin_official/instagram.com

Певец Прохор Шаляпин может стать новым ведущим шоу «Звёзды сошлись» с Лерой Кудрявцевой. Кандидатура артиста рассматривается на фоне трагической гибели Александра Колтового, который ранее вёл данное шоу.

Согласно последней информации, коллегами Кудрявцевой могут стать Дмитрий Губерниев, Вячеслав Макаров и Прохор Шаляпин. Как заявил последний, он ничего не знает о планах создателей проекта.

По словам Шаляпина, его карьера на телевидении началась с появления в сегментах о прогнозе погоды в новостях. Тем не менее певец не отказался бы стать ведущим легендарного проекта «Поле чудес», придя на замену Леониду Якубовичу.

Мечтать не вредно, я и «Поле чудес» хочу вести. Напишите: Прохор Шаляпин мечтает стать ведущим «Поле чудес», — отметил Шаляпин, слова которого приводит Пятый канал.

Он также добавил, что данный проект нравится ему из-за аудитории слушателей в зале. Пенсионеры — это самые благодарные зрители, считает артист. Шаляпин также подчеркнул, что в перерывах между угадыванием букв в словах мог бы исполнять народные песни.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий Дмитрий Губерниев может занять место погибшего шоумена Александра Колтового на шоу «Звёзды сошлись» с Лерой Кудрявцевой.

Как стало известно, в настоящее время телеканал НТВ проводит экстренный кастинг. Именно в нём принял участие Губерниев.