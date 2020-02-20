https://static.news.ru/photo/a0197d2c-5416-11ea-ba3a-fa163e074e61_660.jpg Прохор Шаляпин Фото: shalyapin_official/instagram.com

Эпатажный российский певец Прохор Шаляпин в очередной раз удивил своих поклонников. Исполнитель опубликовал в Instagram «обнажённую» фотографию, чтобы привлечь внимание своих подписчиков, а затем он поговорил с ними о жестокости, проведя аналогию с перформансом «Ритм 0» 1974 года.

Музыкант напомнил, что перформанс, организованный художницей Марией Абрамович, заключался в том, что девушка положила на стол 72 предмета, среди которых были опасные. После этого она встала рядом и не двигалась несколько часов. Сначала посетители её мероприятия вручали ей цветы, целовали её и восхищались. Через некоторое время модель толкнули, заметив, что она никак не отреагировала на это, окружающие начали проявлять к ней жестокость. Ей вырывали кожу, кололи шипами роз, делали царапины с помощью ножа. Один мужчина даже взял заряженный пистолет, но его успели остановить.

Сегодня под флагом благого намерения и безобидного троллинга жесточайшим издевательствам подвергаются не только популярные люди. Эти недолюди среди нас. Они строчат угрозы и «мнения» с соседнего офисного компьютера, болтают с вами у подъезда, стоят за спиной в очереди, ваши дети учатся с их отпрысками в одном классе, — высказался певец.

В свою очередь интернет-пользователи отметили, что музыкант не только затронул важную тему, но и показал шикарное тело.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мать певца Прохора Шаляпина Елена Колесникова перестала скрывать возлюбленную своего сына. Ей оказалась 40-летняя женщина. Влюблённые сейчас отдыхают на острове Маврикий.