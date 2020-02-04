https://static.news.ru/photo/9ffed858-4748-11ea-bc62-fa163e074e61_660.jpg Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать певца Прохора Шаляпина Елена Колесникова перестала скрывать возлюбленную своего сына. Ей оказалась 40-летняя женщина. Влюблённые сейчас отдыхают на острове Маврикий.

Сам музыкант фотографии своей спутницы не выкладывает. Однако его мать пролила свет на их отношения. Она разместила в Instagram их совместное фото. Шаляпин и его девушка сидят в номере. На них надеты белоснежные халаты.

Вторую половинку Шаляпина зовут Татьяна. Она проживает в Канаде, где у неё есть два больших дома. Её состояние оценивают в $35 миллионов, передаёт KP.RU.

Как ранее писал NEWS.ru, отношения певца Прохора Шаляпина и бывшей жены актёра и режиссёра Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской завершились. О разрыве с уже бывшей возлюбленной журналистам рассказал сам исполнитель.