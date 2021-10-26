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Шоу должно продолжаться: фото участников проекта «Ледниковый период»
Шоу-бизнес

Шоу должно продолжаться: фото участников проекта «Ледниковый период»

Шоу должно продолжаться: фото участников проекта «Ледниковый период»
10:14, 27 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В 2021 году на экраны вернулось спортивно-развлекательное шоу «Ледниковый период» производства Первого канала. В проекте звёзды шоу-бизнеса выступают вместе с профессиональными фигуристами.

Танцы на льду оценивает жюри во главе с Татьяной Тарасовой. Два постоянных члена жюри этого сезона — Татьяна Навка и Максим Траньков. В качестве ведущих проекта выступают Алина Загитова и Алексей Ягудин.

За каждый номер танцоры на льду получают две оценки по шестибалльной шкале: одну — за технику, вторую — за артистизм. Соревнования покидают те, кто набрал наименьшее количество баллов.

В частности, в проекте участвуют такие пары, как Евгения Медведева — Даня Милохин, Наталья Забияко — Никита Пресняков, Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников, Аглая Шиловская — Максим Шабалин, Дарья Мельникова — Максим Маринин. 

Самые яркие кадры участников проекта — в фотогалерее NEWS.ru. 

Татьяна Волосожар и Фёдор Федотов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Медведева и Даня Милохин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Ярмольник

Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Ягудин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Янина Студилина и Виталий Новиков

Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Боброва и Макар Запорожский

Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Цискаридзе

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Бородина и Кирилл Соловьёв

Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Навка

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дарья Мельникова и Максим Маринин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Аглая Шиловская и Максим Шабалин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Аглая Шиловская и Алина Загитова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Забияко и Никита Пресняков

Сергей Булкин/NEWS.ru

Алина Загитова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тотьмянина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников

Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Сергей Булкин/NEWS.ru

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