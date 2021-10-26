Шоу должно продолжаться: фото участников проекта «Ледниковый период»

В 2021 году на экраны вернулось спортивно-развлекательное шоу «Ледниковый период» производства Первого канала. В проекте звёзды шоу-бизнеса выступают вместе с профессиональными фигуристами.
Танцы на льду оценивает жюри во главе с Татьяной Тарасовой. Два постоянных члена жюри этого сезона — Татьяна Навка и Максим Траньков. В качестве ведущих проекта выступают Алина Загитова и Алексей Ягудин.
За каждый номер танцоры на льду получают две оценки по шестибалльной шкале: одну — за технику, вторую — за артистизм. Соревнования покидают те, кто набрал наименьшее количество баллов.
В частности, в проекте участвуют такие пары, как Евгения Медведева — Даня Милохин, Наталья Забияко — Никита Пресняков, Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников, Аглая Шиловская — Максим Шабалин, Дарья Мельникова — Максим Маринин.
Самые яркие кадры участников проекта — в фотогалерее NEWS.ru.
Татьяна Волосожар и Фёдор Федотов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгения Медведева и Даня Милохин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Леонид Ярмольник
Сергей Булкин/NEWS.ru
Алексей Ягудин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Янина Студилина и Виталий Новиков
Сергей Булкин/NEWS.ru
Екатерина Боброва и Макар Запорожский
Сергей Булкин/NEWS.ru
Николай Цискаридзе
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ксения Бородина и Кирилл Соловьёв
Сергей Булкин/NEWS.ru
Татьяна Навка
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дарья Мельникова и Максим Маринин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Аглая Шиловская и Максим Шабалин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Аглая Шиловская и Алина Загитова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Наталья Забияко и Никита Пресняков
Сергей Булкин/NEWS.ru
Алина Загитова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Татьяна Тотьмянина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников
Сергей Булкин/NEWS.ru
Татьяна Тарасова
Сергей Булкин/NEWS.ru