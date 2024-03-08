Продюсер объяснил, почему Киркоров начал носить камуфляжный костюм Продюсер Рудченко: Киркоров надел камуфляж, чтобы его заметили нужные люди

Певец Филипп Киркоров надел костюм с камуфляжным рисунком, чтобы его правильно поняли люди, наблюдающие за происходящим в стране, рассказал NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. Собеседник предположил, что исполнитель, скорее всего, действительно осознал, что слова и дела не должны расходиться, поэтому сдержал обещание — снял стразы и начал вести себя скромнее.

Не думаю, что Киркоров начинает заигрывать с военной тематикой. Скорее всего он, как и обещал, снимет стразы и будет вести себя более скромно. Может, учитывая СВО, пытается показать, что понимает происходящее, осознал. Чтобы те, кто наблюдает за этим, получили этот месседж. Раздражение вызвало бы, продолжай он говорить одно, а делать другое — выходить в стразах и перьях, — добавил Рудченко.

Киркоров появился на премьере нового реалити-шоу ТНТ «Сокровища императора» в брючном костюме камуфляжной расцветки, ковбойском галстуке и темных очках. Свой образ исполнитель дополнил сумкой-фотоаппаратом на шее. Поклонники артиста в Сети предположили, что певцу поставили условие отказаться от нарядов с перьями и стразами.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов заявил NEWS.ru, что появление Киркорова в камуфляжном костюме от Louis Vuitton является попыткой привлечь внимание и эпатировать публику. По его мнению, такой образ неуместен. Парламентарий считает, что в попытках сохранить аудиторию многие знаменитости теряют остатки самоуважения.