Продаёт картошку. Солнцев — о работе Абрикосова

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59-летний актёр Никита Джигурда сообщил, что воссоединение с бывшей супругой 45-летней Мариной Анисиной пройдёт 22 февраля. На эту дата назначена повторная свадьба звёзд. Пара планировала провести бракосочетание раньше, но в планы вмешалась пандемия коронавирусной инфекции.

Актёр хотел устроить торжество 23 февраля, как и в 2008 году, когда впервые сочетался с Анисиной узами брака. Сотрудники Грибоедовского ЗАГСа предложили ему повторно сыграть свадьбу в день 60-летия учреждения....