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Шоу-бизнес

Продаёт картошку. Солнцев — о работе Абрикосова

18:37, 18 февраля 2021
Май Абрикосов Май Абрикосов Фото: tertishnyi_official/instagram.com

Экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов продаёт овощи в глухой деревне, рассказал другой некогда житель телестройки Рустам Солнцев.

У него, насколько я знаю, нет денег. Май продаёт картошку и кабачки. Как-то кто-то пошутил на этот счёт. Он живёт натуральным хозяйством, — сказал Солнцев порталу Teleprogramma.pro.

Шоумен напомнил, что на проекте Абрикосов вёл себя обособленно. Солнцев назвал его малодушным человеком.

Ранее Абрикосов на своей странице в Instagram раскритиковал Ольгу Бузову. По его словам, певица со своими историями выглядит, как «бородатый анекдот», писал NEWS.ru.

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