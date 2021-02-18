Продаёт картошку. Солнцев — о работе Абрикосова

Экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов продаёт овощи в глухой деревне, рассказал другой некогда житель телестройки Рустам Солнцев.
У него, насколько я знаю, нет денег. Май продаёт картошку и кабачки. Как-то кто-то пошутил на этот счёт. Он живёт натуральным хозяйством, — сказал Солнцев
порталуTeleprogramma.pro.
Шоумен напомнил, что на проекте Абрикосов вёл себя обособленно. Солнцев назвал его малодушным человеком.
Ранее Абрикосов на своей странице в Instagram раскритиковал Ольгу Бузову. По его словам, певица со своими историями выглядит, как «бородатый анекдот», писал NEWS.ru.