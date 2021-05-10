Принц Гарри и Опра Уинфри запустят шоу о психологических проблемах

https://static.news.ru/photo/bf00843a-b223-11eb-98d1-96000091f725_660.jpg Принц Гарри Фото: Steve Taylor/Global Look Press

Принц Гарри и телеведущая Опра Уинфри запустят новое телешоу, которое они решили посвятить психологическому здоровью. Передача «Я, которого вы не видите» выйдет в эфир 21 мая на Apple TV+, сообщает Fox News.

Шоу снято в формате документального сериала. Своими проблемами с ведущими поделились известные артисты и спортсмены. По мнению принца Гарри, этот проект позволит телезрителям иначе взглянуть на проблемы психического здоровья, с которыми рано или поздно сталкивается любой человек.

Большинство из нас несёт в себе какую-то форму неразрешённой травмы, потери или горя, которая ощущается и является очень личной. Тем не менее, последний год показал нам, что мы все вместе участвуем в этом деле, и я надеюсь, что этот сериал покажет, что есть сила в уязвимости, связь в сочувствии и сила в честности, — подчеркнул герцог Сассекский.

Ранее стало известно, что в июне в свет выйдет книга Меган Маркл «Скамейка» на написание которой её вдохновил муж — принц Гарри. Книга позиционируется как детское произведение, речь в ней идёт о взаимоотношении отца и сына.