Прилучный прокомментировал стрельбу в казанской школе

Российский певец Влад Соколовский оказался в израильском городе Ашкелон во время обстрела территории еврейского государства со стороны сектора Газа. По его словам, населённый пункт «очень жёстко обстреляли». Сейчас певец отдыхает на юго-западе страны, где живут его родственники, об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

По словам исполнителя, за двое суток по городу выпустили свыше 80 ракет. Большинство из них сбили системы ПВО, но несколько снарядов попали в жилые дома, информации о пострадавших нет. Артист...