Прилучный прокомментировал стрельбу в казанской школе

Российский актёр Павел Прилучный на своей странице в Instagram прокомментировал стрельбу в школе № 175 в Казани. По его словам, «в жизни всё переменчиво. Хорошее переплетается с плохим, радость и счастье сменяется трагедией и болью!». 9 мая артист посетил столицу Татарстана и познакомился с главой республики Рустамом Миннихановым.
Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников. В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 21 ранен. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.
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