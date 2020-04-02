Прилепин заявил, что не стал бы оповещать Киркорова об отмене карантина

https://static.news.ru/photo/eb63d9de-758c-11ea-aaf5-fa163e074e61_660.jpg Захар Прилепин Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Писатель Захар Прилепин призвал жителей России не переживать из-за того, что звёзды отечественной поп-сцены тяжело переживают период карантина. По мнению публициста, они и так заработали себе состояния, выступая на концертах и корпоративах. Как отметил Прилепин, певцу Филиппу Киркорову он и вовсе не стал бы говорить об отмене карантина, чтобы исполнитель остался на изоляции вечно.

Таким же образом прозаик хотел бы поступить с Надеждой Бабкиной и трио «Голубые штиблеты». Как отметил Прилепин, звёзд российской попсы он не любит даже больше, чем те, кто рад их финансовым потерям во время карантина.

Писатель призвал думать о малоизвестных коллективах, которые переживают действительно тяжёлые времена. По его словам, такие группы в огромном количестве есть в каждом регионе России. И у каждого из исполнителей есть семьи, которые как-то надо кормить.

А вы «Киркоров-Киркоров». «Корпоративы-корпоративы». Заладили. Нашли чему радоваться. Прям сидит Киркоров возле разбитой копилки и считает мелочь. И плачет огромными коровьими слезами, — цитирует Прилепина SN-News.

Ранее NEWS.ru писал, что шоу «Вечерний Ургант» и музыкальная студия Александра Гудкова записали клип «Самоизоляция», в котором рассказывается о том, как важно оставаться дома из-за распространения коронавируса.

Песня записана на мотив популярного трека 90-х Be My Lover группы La Bouche. Видео создано в виде нарезок Instagram-сторис российских и украинских исполнителей, актёров, спортсменов и блогеров.