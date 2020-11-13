Пригожин выложил фото с Валерией на пляже в ОАЭ

https://static.news.ru/photo/4957e178-267e-11eb-8b6e-fa163e074e61_660.jpg Валерия Фото: valeriya/instagram.com

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия проводят свой отпуск в Арабских Эмиратах и поделились в соцсетях очередным снимком с берега Персидского залива. Валерия, несмотря на продолжительный отдых, совсем не загорела, зато её фигура в бикини заслужила массу комплиментов.

Красавица и Кинг Конг, — подписал фото в Instagram Пригожин.

Подписчики оценили его шутку, сообщив, что он ещё и добрый, и симпатичный, и вообще красавец, а не Кинг Конг. Отметили фанаты и прекрасную форму 52-летней Валерии, восхитившись её стройностью.

Как писал NEWS.ru, ранее Иосиф Пригожин пожаловался на потерю доходов из-за коронавирусных ограничений. Особенно на новогодних корпоративах. «Упущенная выгода — 2–3 млн долларов как минимум. А у кого-то и больше. У кого-то и 5–6, у кого-то и 10», — сообщил он. Пригожин добавил, что эти деньги могли бы быть инвестированы в новые программы, новые клипы. По его словам, потеряли не только артисты, но и зрители. Он отметил, что обычно новогодние мероприятия дают артистам возможность компенсировать ту недополученную выручку, которая была в течение года.

Пригожин ещё весной рассказывал о бедственном положении артистов. Тогда он заявлял, что на фоне пандемии те лишились львиной доли своих заработков и вынуждены жить на скромные средства. По его словам, многие ошибочно считают представителей шоу-бизнеса богачами, в то время как они наряду с простыми людьми испытывают трудности и проедают то, что скоплено годами.