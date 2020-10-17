Пригожин узнал из Instagram, что Валерия станет бабушкой

https://static.news.ru/photo/0287e3cc-114f-11eb-92d2-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин и Валерия Фото: prigozhin_iosif/instagram.com

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин признался подписчикам социальной сети Instagram, что скоро станет отцом. Это известие стало сюрпризом не только для поклонников Арсения, но и для отчима Иосифа Пригожина.

Сегодня время такое, что мы узнаём всё из средств массовой информации. Мы догадывались, но... Я вот узнал сегодня из его Instagram. Дело всё в том, что пандемия, после свадьбы мы не виделись ни разу с ним, — цитирует Пятый канал Пригожина.

Он подчеркнул, что Валерия также длительное время не видела сына из-за пандемии. Они только созванивались по телефону в пятницу, 16 октября. Тогда Арсений сказал, чтобы певица ждала на следующий день новостей.

Пригожин затруднился сказать, кто должен родиться — мальчик или девочка. Он подчеркнул, что самому ещё нужно разобраться в происходящем, поскольку узнал обо всём несколько часов назад.

Как ранее писал NEWS.ru, Валерия осталась без новогодних корпоративов, продюсерский центр Пригожина пока не получил ни одного заказа, хотя в прошлые годы в это время уже вносились предоплаты за предстоящие мероприятия.