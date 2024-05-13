Пригожин обратился к Макаревичу с жестким советом после его слов о России Пригожин: «безумному» Макаревичу лучше замолчать и сидеть тихо в Израиле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Музыканту Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) лучше сидеть тихо в Израиле и заниматься своим делом, заявил NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. Собеседник назвал безумием мечты исполнителя о победе Украины над Россией.

Макаревич жил в стране, кормился, ел, пил. Желать победы чужой стране над своей собственной — это безумие какое-то. Его личная ненависть к власти перекрывает все остальное, хотя он не имеет к ней никакого отношения. Он же уже уехал, живет там, в другой стране, сиди там тихо, делай свое дело, пой песни. Чего тебе еще надо? Он же сам уехал, его никто не прогонял, — добавил Пригожин.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) ранее обсудили с Макаревичем возможность возвращения певца в Россию от имени президента Украины Владимира Зеленского. В ходе розыгрыша музыкант пожелал Киеву победы и отметил, что «считает до нее дни».

Исполнитель также не исключил, что поможет Вооруженным силам Украины в будущем. Говоря о возвращении в Россию, Макаревич признался, что не собирается этого делать и чувствует себя в Израиле как дома. Музыкант напомнил, что почти два года не был в России.

Ранее пранкер Владимир Кузнецов на мероприятии в честь дня рождения блогера Жени Искандеровой сообщил, что в его работе не так уж много юмора. По его словам, тот, что есть, имеет несколько важных табу. Так, пранкеры Вован и Лексус не обсуждают тему личной жизни, национальность и религию. Кузнецов отметил, что они не интересуются этим и не вмешиваются.