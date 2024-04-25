«Не вмешиваемся»: пранкер Вован раскрыл свои табу в юморе Пранкер Вован заявил, что не шутит о религии и национальностях

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Пранкер Вован

Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) на мероприятии, посвященном дню рождения блогера Жени Искандаровой, рассказал, что в его работе не так уж много юмора. А тот, что есть, имеет несколько важных табу, среди которых тема личной жизни, национальности и религии, передает корреспондент NEWS.ru.

Понятно, какие у нас ограничения: наши личные субъективные истории. Мы не интересуемся личной жизнью человека, не вмешиваемся в тему национальных историй и религий, — заявил артист.

Ранее Вован также поделился, как относится к смертной казни. Он призвал «не бросаться в омут с головой» в этом вопросе после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта и сохранять хладнокровие, поскольку, по его словам, юридическая система порой допускает ошибки, а это недопустимо там, где решаются жизни людей.

До этого пранкер на премии «Феникс», посвященной 30-летию рунета, заявил, что YouTube продолжает подвергать цензуре ролики российских блогеров. Генеральный офис YouTube в Калифорнии заявлял о том, что ролики блогеров угрожают нацбезопасности Великобритании. Теперь они «угрожают нацбезопасности Великобритании, Германии и еще парочке стран», находясь на платформе Rutube, отметил пранкер, назвав это «весьма интересным достижением».