Макаревич пожелал победы Украине в разговоре с пранкерами Пранкеры Вован и Лексус опубликовали звонок Макаревичу от лица Зеленского

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Макаревич

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) обсудили с певцом Андреем Макаревичем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) возможность возвращения певца в Россию от имени президента Украины Владимира Зеленского. В ходе розыгрыша музыкант пожелал Киеву победы и отметил, что «считает до нее дни».

Макаревич пообещал «Зеленскому» приехать. Музыкант отметил, что посетит Украину в «первый день победы», если позовут. Макаревич намерен устроить «бешеный концерт».

Исполнитель также не исключил, что поможет Вооруженным силам Украины в будущем. Говоря о возвращении в Россию, Макаревич признался, что не собирается этого делать и чувствует себя в Израиле как дома. Музыкант напомнил, что почти два года не был в России и не испытывает «никакого желания» там оказаться. Артист поделился опасениями насчет такой затеи. По его мнению, это может «очень сильно сыграть в обратную сторону».

Пранкер Владимир Кузнецов на мероприятии в честь дня рождения блогера Жени Искандеровой сообщил, что в его работе не так уж много юмора. По его словам, тот, что есть, имеет несколько важных табу. Так, пранкеры Вован и Лексус не обсуждают тему личной жизни, национальность и религию. Кузнецов отметил, что они не интересуются этим и не вмешиваются.