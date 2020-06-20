Пригожин поздравил падчерицу Шену с днём рождения

https://static.news.ru/photo/e82d0916-b36c-11ea-9d0c-fa163e074e61_660.jpg Валерия, Иосиф Пригожин и Анна Шульгина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Иосиф Пригожин трогательно поздравил падчерицу Шену (Анну) Шульгину с днём рождения в Instagram. Продюсер опубликовал фото 27-летней дочери Валерии с одной из масок — поцелуйчиками.

С днём рождения, доча! — подписал поздравление Пригожин.

Шена Шульгина родилась 21 июня. Она тоже занимается музыкой, но не хочет, чтобы её сравнивали с матерью. Поэтому девушка носит короткую стрижку и поёт песни, которые заметно отличаются по стилю от композиций, исполняемых Валерией.

Поздравили Шену не только поклонники Пригожина, но и знаменитости, такие, как Андрей Разин, дизайнер Игорь Гуляев и многие другие.

У Валерии трое детей от продюсера Александра Шульгина: кроме Шены это сыновья Артемий, который ушёл в бизнес, и Арсений — талантливый пианист, но забросивший музыку.

У Иосифа Пригожина свои дети. Это сын Дмитрий и дочь Даная о первого брака и дочь Елизавета от другой женщины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский продюсер Иосиф Пригожин на своей официальной странице в социальной сети обнародовал малоизвестное видео со своей супругой — певицей Валерией. Он назвал опубликованную запись «историческим эксклюзивчиком».