Пригожин поздравил падчерицу Шену с днём рождения

Иосиф Пригожин трогательно поздравил падчерицу Шену (Анну) Шульгину с днём рождения в Instagram. Продюсер опубликовал фото 27-летней дочери Валерии с одной из масок — поцелуйчиками.
С днём рождения, доча! — подписал поздравление Пригожин.
Шена Шульгина родилась 21 июня. Она тоже занимается музыкой, но не хочет, чтобы её сравнивали с матерью. Поэтому девушка носит короткую стрижку и поёт песни, которые заметно отличаются по стилю от композиций, исполняемых Валерией.
Поздравили Шену не только поклонники Пригожина, но и знаменитости, такие, как Андрей Разин, дизайнер Игорь Гуляев и многие другие.
У Валерии трое детей от продюсера Александра Шульгина: кроме Шены это сыновья Артемий, который ушёл в бизнес, и Арсений — талантливый пианист, но забросивший музыку.
У Иосифа Пригожина свои дети. Это сын Дмитрий и дочь Даная о первого брака и дочь Елизавета от другой женщины.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский продюсер Иосиф Пригожин на своей официальной странице в социальной сети обнародовал малоизвестное видео со своей супругой — певицей Валерией. Он назвал опубликованную запись «историческим эксклюзивчиком».
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