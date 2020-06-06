Пригожин посоветовал Шнурову пойти к психиатру после слов о «тёте Лере»

https://static.news.ru/photo/0468a146-a8bc-11ea-8cab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин посоветовал лидеру «Ленинграда» Сергею Шнурову обратиться за помощью к психиатрам после его критики в адрес Валерии. Супруга певицы возмутило, что музыкант назвал его жену «тётей Лерой» при том, что ни в каких родственных отношениях они не состоят.

Он ведёт себя просто как свинья. Валерия не знает в своём роду таких племянников, как Сергей Шнуров. Она не помнит, чтобы Сергей Шнуров был её родственником, чтобы называть её тётей, — заявил продюсер в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что его жена и Шнуров — люди приблизительно одного возраста, поэтому данное обращение попросту неуместно. Пригожин отметил, что после таких слов музыканту следовало бы сходить на приём в больницу имени Кащенко, чтобы убедиться в том, что «врачебная помощь нужна всё-таки ему».

Скандал между Шнуровым и Пригожиным разгорелся из-за слов последнего о голодающих в пандемию артистах. Лидер «Ленинграда» посмеялся над этим высказыванием и в шутку предложил подписчикам скинуться продюсеру на сосиски. Позднее в конфликт вмешалась певица Валерия.

Она осудила Шнурова за то, что он «очернил» её супруга, и заявила о том, что он потребовал помощи от государства. На это музыкант ответил, что не «болтает чепухи» на каждому углу. Он выступает за работу, которая нужна всем и каждому, в том числе и музыкантам, писал NEWS.ru.