«Тётя Лера»: Шнуров обратился к Валерии после слов, что он «переобулся»

https://static.news.ru/photo/7a9d4794-a7d7-11ea-b143-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкант Сергей Шнуров отреагировал на критику певицы Валерии, заявившей о том, что лидер «Ленинграда» быстро «переобулся» и потребовал помощи для шоу-бизнеса. Своё мнение на эту тему он опубликовал на странице в Instagram.

Тётя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку, серьёзная, может быть, даже медицинская, — заявил музыкант.

По словам Шнурова, он не «болтает чепухи» на каждому углу. Он выступает за работу, которая нужна всем и каждому, в том числе и музыкантам. Кроме того, певец отметил, что, в отличие от Пригожина, не пытается «дозвониться Панину и Куклачёву», а занимается серьёзным делом.

Высказывание Шнурова стало ответом Валерии, которая заявила, что Шнуров «напрасно очернил» её супруга. Под комментарием одного своего подписчика певица пояснила, что правда о ситуации никому не интересна, потому что скучна, а «нужен громкий повод выпустить пар».

Как писал NEWS.ru, ранее музыкант Григорий Лепс, комментируя не утихающий между продюсером Иосифом Пригожиным и лидером «Ленинграда» Сергеем Шнуровым скандал, подчеркнул, что вместо того, чтобы тратить время на ссоры, нужно больше работать. Скандал разгорелся после заявления Пригожина о бедственном положении артистов. На фоне пандемии они лишились львиной доли своих заработков и вынуждены жить на ранее скопленные средства.