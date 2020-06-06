Валерия сообщила, что Шнуров взывает о помощи

Скандал из-за «голодающих артистов», в котором по разные стороны выступали музыкант Сергей Шнуров и продюсер Иосиф Пригожин, получил продолжение. Супруга продюсера певица Валерия заявила, что Шнуров якобы затребовал помощь шоу-бизнесу.
Об этом исполнительница
Вы не знаете же, о чём речь. Шнур уже переобулся и требует помощи шоу-бизнесу, требует разрешить заказники и тд., а напрасно очернил человека. Вот такой он, ваш герой, — написала певица.
Под комментарием другого своего подписчика Валерия пояснила, что правда о ситуации никому неинтересна, потому что скучна, а «нужен громкий повод выпустить пар».
Думающие люди уже вникли в ситуацию, а вы можете продолжать в своём духе, — написала она.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Шнуров в споре с продюсером Иосифом Пригожиным о «голодающих артистах» сделал для себя неожиданное открытие. По его словам, некоторым артистам, имеющим продюсеров, основную кассу делают не концерты за билеты, а всевозможные «дни города», когда представители артистов исполняют желание властей. Однако люди их не знают. Именно поэтому сейчас появились артисты, которые испытывают финансовые проблемы.
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