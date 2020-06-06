Валерия сообщила, что Шнуров взывает о помощи

https://static.news.ru/photo/7a90e13a-a786-11ea-8d58-fa163e074e61_660.jpg Валерия Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Скандал из-за «голодающих артистов», в котором по разные стороны выступали музыкант Сергей Шнуров и продюсер Иосиф Пригожин, получил продолжение. Супруга продюсера певица Валерия заявила, что Шнуров якобы затребовал помощь шоу-бизнесу.

Об этом исполнительница написала в Instagram, отвечая на упрёк одной из своих подписчиц по поводу мужа, который «стал противен и душой, и внешне». Валерия заявила, что Шнуров «напрасно очернил» Пригожина.

Вы не знаете же, о чём речь. Шнур уже переобулся и требует помощи шоу-бизнесу, требует разрешить заказники и тд., а напрасно очернил человека. Вот такой он, ваш герой, — написала певица.

Под комментарием другого своего подписчика Валерия пояснила, что правда о ситуации никому неинтересна, потому что скучна, а «нужен громкий повод выпустить пар».

Думающие люди уже вникли в ситуацию, а вы можете продолжать в своём духе, — написала она.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Шнуров в споре с продюсером Иосифом Пригожиным о «голодающих артистах» сделал для себя неожиданное открытие. По его словам, некоторым артистам, имеющим продюсеров, основную кассу делают не концерты за билеты, а всевозможные «дни города», когда представители артистов исполняют желание властей. Однако люди их не знают. Именно поэтому сейчас появились артисты, которые испытывают финансовые проблемы.