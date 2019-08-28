https://static.news.ru/photo/daf133c0-c9e4-11e9-872a-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, чем такие представители шоу-бизнеса, как Бузова и Волочкова, отличаются от настоящих артистов. Так он прокомментировал скандалы с «вечным огнём» и «блокадницей», в центре которых оказались балерина и телеведущая.

Продюсер пояснил, что раньше артисты формировали общественное мнение, люди хотели быть похожими на них. И им для этого не надо было ничего доказывать и «выпендриваться», приводит мнение музыканта «Вечерняя Москва» .

Такие вещи, как сравнение мангала с Вечным огнём и облизывание тарелки — с блокадницей, делаются по незнанию теми, кто не понимает значения ни Вечного огня, ни блокады Ленинграда, резюмирует продюсер.

Бузова — героиня «Дома-2», на этот формат ориентировались простые люди, у которых не сформировался мозг до конца, — пояснил ситуацию Пригожин.

И они не понимают, что нельзя насмехаться над трагическими событиями в истории страны.

Нерадивые люди, отшлепать их надо и не давать повода обсуждать. Эти люди в принципе переобуваются в обе стороны, — подытожил музыкант.

Ранее News.ru сообщал, что российская балерина Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре скандала, на этот раз из-за мангала с шашлыками. Фото с жарящимся на углях мясом артистка разместила в Instagram, назвав его весьма своеобразно — «Вечный огонь».